Lungomare Fest, Pogliese: "Contro sconforto da virus la risposta dei cittadini oltre il previsto"

Una partecipazione di pubblico massica, famiglie con bambini e intere comitive, per il primo appuntamento della nuova edizione 2020 del Lungomare Fest promosso dal sindaco Salvo Pogliese. nonostante la crisi del Coronavirus. L'affaccio sul mare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia liberato da auto e motocicli, è stato letteralmente preso d’assalto da migliaia di cittadini, oltre trentamila secondo le stime del Comune, animato da decine di iniziative di solidarietà, cultura, sport, artigianato, educazione all'ambiente e alla salute, giochi e intrattenimento per i piccoli. Il timore delle mascherine di protezione dal contagio è stato accantonato per lasciare spazio alle passeggiate e in bicicletta e a seguire il ventaglio di animazioni proposte nei quasi due chilometri del nostro lungomare chiuso al traffico veicolare per l’intera giornata.

“Nonostante continuiamo a rimanere vigili e monitorare l’azione di contrasto alla diffusione del Covid 19 –ha detto il sindaco Salvo Pogliese, recatosi in mattinata sul Lungomare assieme agli assessori- dobbiamo esorcizzare questa immotivata psicosi che fa solo danno al commercio, al turismo e alla vita sociale. E’ giusto non farci prendere dallo sconforto e questa straordinaria partecipazione di pubblico è la migliore risposta ai dubbi e agli interrogativi di questi giorni. Abbiamo tenuto la barra dritta contro ogni allarmismo e proseguiremo su questa linea anche nei prossimi giorni”.

Particolarmente gettonata dal pubblico l’area con gli artigiani in mostra dei prodotti locali e quelle delle esibizioni di danza e delle attività promozionali sportive e di intrattenimento, promosse dal mondo dell'associazionismo con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale.