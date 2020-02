Domenica 1 marzo primo appuntamento con il Lungomare Fest

Al via domenica 1 marzo il nuovo calendario di appuntamenti con il Lungomare Fest promosso dal Sindaco Salvo Pogliese. Il primo cittadino ha confermato l'iniziativa nonostante il caso segnalato di Coronavirus, in quanto rassicurato dall'assessorato regionale alla Salute e dal governo regionale sul fatto che a Catania e in Sicilia non c'è alcuna ragione di allarmismo e che si possono continuare a svolgere regolarmente le varie attività previste, sia al chiuso che all'aperto.

Dalle 10 alle 18 di domenica la passeggiata sul mare da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia sarà animata da un ventaglio di proposte tra solidarietà, mobilità sostenibile, cultura, sport, artigianato, educazione all'ambiente e alla salute, giochi e intrattenimento per i piccoli. L'area di piazza Tricolore accoglierà l'autobooks Linbrincircolo, con reading, scambio libri e letture drammatizzate a cura della Fita, ma anche laboratori didattici per bambini e "coriandolate".

Ci saranno, tra l'altro, l' autoemoteca per la donazione sangue e un punto informativo Telethon, vari stand tematici dedicati alla bicicletta e ad attività di sensibilizazione su temi sociali. Il “Lungomare Artigianato" si snoderà tra piazza Nettuno e piazza Tricolore con gli artigiani in mostra. In piazza Consiglio d'Europa ci sarà anche la Casa dell'acqua Sidra, mentre l'area del monumento ai Caduti sarà caratterizzata da esibizioni di danza e attività promozionali. Riguardo ai parcheggi, uno spazio sarà riservato alle persone con disabilità in via del Rotolo, con accesso da viale Alcide De Gasperi dalla rotatoria Sant’Agata.