Nuova edizione del Lungomare Fest a tutto sport

Un ricco ventaglio di eventi ed iniziative attendono i catanesi in occasione della nuova edizione del Lungomare Fest, in programma domenica 2 giugno. La manifestazione promossa dal Comune e numerosi organizzazioni coinciderà, oltre che con la festa della Repubblica, con la XVI giornata nazionale dello Sport, organizzata dal Coni con diversi organismi sportivi e associazioni e che l’Amministrazione Pogliese ha voluto si celebrasse proprio nel lungomare di Catania.

A partire dalle ore 10 e sino alle 20, tutto il lungomare, con il porticciolo di San Giovanni Li Cuti, piazza Consiglio d'Europa, e anche la Plaia, si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per attività che spazieranno dall'atletica leggera al badminton, dalle arti marziali alla ginnastica, dalla pallavolo alla scherma, e anche discipline paralimpiche quali basket in carrozzina, danza, rowing special olimpic, rugby, tiro con l'arco. Nel calendario della manifestazione anche street art, sfilate di sbandieratori, musica, visite guidate al monumento ai caduti e tanto altro. Per l'occasione la metropolitana sarà aperta dalle ore 9 fino alle 21 (ultima corsa in partenza dalla stazione Stesicoro). Un parcheggio sarà dedicato alle persone con disabilità in via del Rotolo, con accesso da viale Alcide De Gasperi, dalla rotatoria Sant’Agata.