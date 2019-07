Il Lungomare Fest si tinge di blu: edizione notturna fino a mezzanotte

Domenica 7 luglio ritorna Lungomare Fest, dalle ore 18,00 alle ore 24. Una serata di manifestazioni ed eventi sportivi, canori e di ballo, che richiamerà migliaia di catanesi, da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia. Ci sarabbi 150 stand lungo la litoranea e molte attività per intrattenere i cittadini nelle ore serali. ”Le tre edizioni estive del Lungomare Fest - ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese -saranno tutte in notturna sia per le alte temperature del periodo, ma anche per apprezzare la bellezza del nostro litorale nelle ore serali, con gli innumerevoli incontri di animazione che caratterizzano i nostri appuntamenti ogni prima domenica del mese. Una vera e propria festa cittadina che si rinnova a ogni edizione e che si inserisce nel programma di appuntamenti estivi che offriamo, per i turisti e i tanti catanesi che rimangono in città”. Come di consueto, tutto il percorso verrà chiuso al traffico veicolare dall’inizio delle manifestazioni, fino a alla loro conclusione, intorno alla mezzanotte. Un parcheggio con venti stalli dedicato ai diversamente abili verrà approntato in via del Rotolo, con accesso da Viale Alcide De Gasperi dalla rotatoria Sant’Agata.