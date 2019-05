Lungomare Fest: domenica tra sport, eventi e cultura

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice al terzo appuntamento con Lungomare Fest per il 2019, una domenica vissuta all’aria aperta da migliaia di catanesi tra gli eventi e le manifestazioni artistiche, sportive, di promozione culturale e ambientale, dispiegate nei 2,6 chilometri del lungomare, ma anche a San Giovanni LI Cuti, aree chiuse al traffico veicolare e ai bus e letteralmente prese d’assalto da famiglie, pedoni e ciclisti.

Un’edizione speciale di Lungomare Fest dedicata al Maggio dei libri nella zona di piazza del Tricolore (Monumento ai Caduti), con una vasta area dove sono stati sistemati gli stand di editori e librai,che hanno catturato l’interesse dei catanesi. In mattinata il sindaco Salvo Pogliese ha incontrato numerosi cittadini e alcuni operatori e commercianti di viale Ruggero di Lauria e viale Artale Alagona: ”Tutti - ha detto il primo cittadino - hanno elogiato l’organizzazione e il format di Lungomare Fest, un appuntamento atteso da ogni componente dell’iniziativa che anche stavolta si è caratterizzata per l'ordine nello svolgimento e la fantasia delle scelte. In particolare – ha aggiunto Salvo Pogliese – ho apprezzato l’esposizione ordinata di prodotti artistici con un centinaio di espositori, coordinati dalle associazioni 'Non solo Feste' e 'Le Pulci di Città', che hanno colorato la lunga striscia di marciapiede del lungomare, offrendo i loro prodotti a prezzi convenienti. Ringrazio dirigenti e funzionari comunali ma soprattutto gli organizzatori e gli operatori che hanno collaborato fattivamente con gli assessori Balsamo, Mirabella e Parisi che hanno coordinato, ciascuno per le rispettive deleghe, ogni aspetto della giornata”.

Molto gettonati dalle famiglie anche le tantissime iniziative di intrattenimento per bambini e adulti che si sono svolte nelle aree antistante l’istituto Nautico, piazzale Sciascia (piazza Europa) e il monumento ai Caduti.

Il prossimo appuntamento di Lungomare Fest è fissato per domenica 2 giugno, un’edizione che verrà dedicata allo Sport nella giornata che il Coni ha riservato alla promozione dell’attività sportiva e che in Sicilia si celebrerà proprio nel lungomare di Catania.