Piazza Europa, identificato il corpo trovato in mare: è il 51enne Antonio Sabella

Ormai certa l'identità del corpo che è stato trovato ieri, nel primo pomeriggio, tra le acque che bagnano il lungomare di Catania. Si tratta di Antonio Sabella, 51enne catanene, allontanatosi da giorni da casa. Il fratello Gianfranco aveva chiesto l'aiuto degli amici per ritrovarlo, spiegando in un post su Facebook che l'uomo era malato di depressione.

A fare il tragico ritrovamento è stato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, allertato dalla guardia costiera per l'avvistamento di un cadavere nei pressi della costa del lungomare catanese. Sono giunti sul posto - vicino al Porto Rossi, zona piazza Europa - la prima partenza della sede centrale via terra ed il nucleo sommozzatori e la sezione navale dei vigili del fuoco via mare.

Il personale dei vigili del fuoco ha, dunque, recuperato il cadavere e lo ha trasportato nel vicino porticciolo, in zona piazza Europa, per metterlo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e degli organi che condurranno gli accertamenti di competenza.