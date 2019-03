Lungomare, interventi di manutenzione della passeggiata a mare

Da martedì operatori delle manutenzioni e della Multiservizi stanno effettuando incisivi di risistemazione della zona del Lungomare dei viali Ruggero di Lauria e Artale Alagona, con azioni di ripulitura, tinteggiatura e rimozione delle condizioni di pericolo. Numerose le scritte ingiuriose cancellate da muri e dal monumento ai caduti, ancora una volta preso di mira dai writers, oltre al rifacimento delle strisce pedonali e al ripristino di numerosi punti della ringhiera.

Gli interventi sul Lungomare disposti dal sindaco Salvo Pogliese ed eseguiti con il sovrintendimento del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, continueranno ancora per qualche giorno al fine di rendere più accogliente la passeggiata a mare, che con l’avvento della stagione primaverile diventa sempre più frequentata da cittadini, ma anche per garantire una condizione di decoro a turisti e visitatori occasionali. Analoghi interventi di manutenzione e sistemazione sono stati programmati dal Comune anche in altre zone e tra queste le vie d’accesso alla città, Corso Sicilia e la zona di piazza San Francesco.

