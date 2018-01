Domenica il primo appuntamento con il Lungomare Liberato

La prima domenica di gennaio, il sette, il giorno dopo l'Epifania, torna l'appuntamento con il Lungomare liberato e la grande isola pedonale rimarrà aperta dalle 10 alle 18. La manifestazione prevede gazebo con prodotti artigianali e artistici realizzati dai cosiddetti "operatori dell’ingegno" per un'esposizione a cura dell'assessorato alle Attività produttive. I piazza Nettuno ci saranno momenti di intrattenimento come quello offerto dall'Autobooks dell'Assessorato alla Cultura dalle 10 alle 14.

Torna infatti anche quest'anno l'appuntamento con la Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori), con un nuovo reading letterario, formula che gli appassionati hanno mostrato di gradire molto, soprattutto quando riguardava i grandi autori siciliani. Domenica prossima, alle ore 11, gli attori Nunziata Blancato e Santi Consoli, a bordo dell'Autobus, leggeranno i versi di Ignazio Buttitta, poeta siciliano che tradusse in versi un intero secolo di storia politica e intellettuale della Sicilia. All’interno del bus-biblioteca, poi, funzionerà come sempre il Libroscambio per promuovere la lettura.