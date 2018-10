Il sindaco Salvo Pogliese rende omaggio a Gilberto Idonea

Il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella hanno reso omaggio stamattina all’attore Gilberto Idonea, nella camera ardente allestita al teatro Metropolitan in sua memoria. Il primo cittadino e l’assessore si sono intrattenuti con i familiari e gli amici dell’attore scomparso, unitamente alle centinaia di persone che hanno voluto rendere l’ultimo saluto all’attore improvvisamente scomparso ieri per cause naturali. “Con la morte di Gilberto Idonea –ha detto il sindaco Salvo Pogliese- la città di Catania ha perso uno dei suoi figli più apprezzati in Sicilia e tra i connazionali sparsi nel mondo, un artista straordinario che per cinquanta anni ha dato lustro alla città che fu di Angelo Musco di cui egli era giustamente considerato l’erede. Se i familiari lo vorranno –ha aggiunto il primo cittadino- siamo disponibili a trovare uno spazio di sepoltura nel viale degli Uomini illustri del cimitero di Acquicella, vicino ai personaggi che hanno reso grandi la nostra città, un luogo dove Gilberto Idonea riposi in pace, a memoria perenne del suo impareggiabile talento alle future generazioni”.