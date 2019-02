M'illumino di meno, le iniziative a Giarre

Il Comune di Giarre, anche per l’anno 2019, ha aderito alla XV edizione dell’iniziativa “M’ILLUMINO DI MENO ” promossa sul territorio nazionale dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar e proposta dal Lions Club “Giarre – Riposto”.

L’evento prevede lo spegnimento di un monumento o di una piazza con l’obiettivo di promuovere azioni per la sensibilizzazione sulla tematica del risparmio energetico. Pertanto Venerdì 1 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, saranno spente le luci di Piazza Carmine e Villa San Francesco “Anche per il 2019 abbiamo aderito all’iniziativa – ha commentato il Sindaco Angelo D’Anna – e Venerdì sera dalle ore 18.00 alle ore 20.00 saranno spente le luci di Piazza Carmine e Villa San Francesco, ove ci ritroveremo per un breve momento celebrativo. Quest’anno si rifletterà sul tema dell’economia circolare. Siamo tutti invitati a testimoniare con la nostra presenza all’importante iniziativa per la salvaguardia del nostro pianeta”. ’Millumino di meno è la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, ideata dal programma di Radio 2 Caterpillar.

L’iniziativa si avvale da anni dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica, nonché delle adesioni di Senato e Camera dei Deputati. L’obiettivo della campagna comunicativa è raccontare best practice in ambito di risparmio energetico da parte di istituzioni, comuni, associazioni, scuole, aziende e singoli cittadini, promuovendo la riflessione sul tema dello spreco di energia, che si può evitare con interventi strutturali ma anche con semplici accorgimenti che ogni singolo individuo può mettere in pratica. “M’illumino di meno” culmina nella Giornata del Risparmio Energetico con la richiesta dello spegnimento dell’illuminazione di monumenti, piazze, vetrine, uffici, aule e private abitazioni.