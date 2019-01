M5s incontra l'associazione Mantenimento Diretto Movimento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Sabato 26 Gennaio alle ore 10, presso il Comune di Catania, sala Coppola, l'Associazione Mantenimento Diretto Movimento per l'uguaglianza genitoriale, incontrerà gli esponenti del Movimento 5 Stelle per approfondire insieme alcune tematiche riguardanti il disegno di legge n. 735 in materia di affido condiviso. All'incontro parteciperanno i rappresentati MDM delle varie provincie siciliane. MDM ha dato un importante contributo alla formulazione di questa riforma che com'è noto, è presente nel contratto di Governo siglato da Lega e M5S, per questa ragione sarà in grado di fornire chiarimenti in merito alle obiezioni contestate al disegno di legge in questione. “Mantenimento Diretto, Movimento per l'Uguaglianza Genitoriale” è un'associazione nazionale legalmente costituita ed è anche il più grande gruppo facebook a livello europeo che si occupa di bigenitorialità, con ben 18.000 iscritti (di cui oltre il 40% è composto da donne). Padri e Madri, mossi dall'amore per i propri bambini, sostengono l'attuale proposta di riforma in materia di affido condiviso affinché i figli delle coppie separate possano frequentare entrambi i rami genitoriali anche dopo la separazione.

