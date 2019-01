Maas, Mercati Agro Alimentari Sicilia: "Lavoro di rilancio dopo anni di incertezze"

Si concretizza il lavoro di rilancio del Maas (Mercati Agro Alimentari Sicilia) di Catania. Dopo anni di incertezze, sembra arrivare il sereno con il definitivo superamento di un periodo delicato. Durante l'ultima assemblea ordinaria dei soci del Maas, infatti, si è chiuso un percorso di "risanamento" lungo sette anni. Il Maas ha dovuto affrontare e superare diversi ostacoli. "Alcuni riguardanti la rimodulazione del mutuo bancario e il contenzioso in atto con l’impresa costruttrice della struttura. Altri quali le ricapitalizzazioni, i regolamenti mercatali, il riconoscimento dei contributi consortili, la formulazione di un nuovo Pef (piano economico finanziario), l’affermazione della prevalenza societaria rispetto alla partecipazione del pubblico e la definizione di un contenzioso tributario infondato che ha esposto la società consortile a vari gradi di giudizio prima di avere riconosciute le proprie ragioni", si legge nella nota del Maas.

"Questi anni, però, non sono passati invano perché tutto ciò, che ha tentato di minare il Maas, ha creato gli anticorpi necessari per garantire la continuità aziendale di cui oggi godiamo. Con la fine di quest'anno si completa dunque, anche grazie ai deliberati dei soci, una costruzione amministrativa e gestionale che guarda al futuro con certezze inequivocabili. Una su tutte la "moralizzazione" dei costi aziendali che consente di arrivare, insieme al deliberato dei soci dell’assemblea del 18-12-2018, a un pareggio prossimo di bilancio con un equilibrio tra costi e ricavi tipici. Il completamento dell’impiego degli spazi commerciali è stato l’ultimo obiettivo colto da questa governance che ha saputo, passo dopo passo, giungere ai traguardi prefissati e che oggi consentono a tutti i soci - la Regione Siciliana in primis, che ringraziamo per la confermata fiducia - di guardare a questa importante partecipazione senza l’ombra di un costo finanziario che quest’ultima, di contro, soffre in altri settori merceologici. Gli operatori dei nostri mercati, orfani degli spazi comunali, hanno saputo, con coraggio e collaborazione, gestire il proprio futuro trovandosi davanti un patto consortile che ha centrato quelle attese per cui è stato posto in essere, evitando di lasciare una cattedrale vuota nel deserto e garantendo degli spazi più idonei ad un mercato proiettato nel futuro", conclude la nota.