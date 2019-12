Macelleria e panineria senza autorizzazioni: i controlli della polizia

Nel corso dei controlli della polizia amministrativa, nella zona di piazza Caduti del Mare, sono emerse diverse irregolarità in alcuni esercizi commerciali.

In particoali insieme agli agenti hanno effettuato i controlli gli uommini del reparto prevenzione crimine, una squadra del gabinetto della polizia scientifica con la collaborazione del personale dell'Asp, della polizia locale, dello Spresal (servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) e una squadra di tecnici Enel.

È stata controllata una macelleria dove il personale ASP veterinaria ha contestato la mancanza di autorizzazione per la preparazione degli alimenti, con una sanzione di 1.000 euro; oltre a ciò i tecnici dell’ASP hanno rilevato una scarsa igiene che ha comportato una sanzione amministrativa per l’ammontare di 2.000 euro. Anche la SPRESAL ha contestato una violazione per l’ammontare di 1.000 euro per l’assenza di spogliatoi per i dipendenti e per la presenza di un soppalco privo delle indicazioni di carico massimo. In ultimo, la Polizia Locale – Squadra Annona ha rilevato l’occupazione abusiva di suolo pubblico e difformità edilizia per sanzioni che ammontano a oltre 5000 euro.

Inoltre in una panineria mancava la concessione per il suolo pubblico, così come in un chiosco bar nella medesima zona e in una officina di un fabbro.



Infine, sono in corso accertamenti per un centro scommesse, il cui titolare è stato denunciato per la mancata licenza, e un chiosco bar che si sono rivelati carenti della necessaria documentazione. In totale sono state comminate 15 sanzioni amministrative per contravvenzioni alle norme del Codice della Strada.