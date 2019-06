Madre e figlio spacciano cocaina tra le vie di San Cristoforo

Una “azienda a conduzione familiare” quella dei pregiudicati Roberto Nicolosi e Giovanna Sicali, madre e figlio arrestati dalla polizia mentre spacciavano cocaina tra la piazza Caduti del Mare e la via Plaja, a San Cristoforo. Gli agenti hanno notato un giovane vestito di scuro e con un cappellino il quale, alla vista della Volante, si è disfatto di un fazzoletto di carta, gettandolo sotto un’autovettura che si trovava lì parcheggiata.

I poliziotti lo hanno subito bloccato e controllato, recuperando il fazzoletto, al cui interno sono stati rinvenuti 5 involucri termosaldati contenenti cocaina. È così scattata la perquisizione presso l’abitazione del giovane, dove si trovava anche la madre. E proprio all’interno di un beauty case che la donna teneva in mano, è stata rinvenuta altra cocaina, in forma di pietra, oltre alla somma di 80 euro. La droga rinvenuta, per un peso complessivo di tre grammi, è stata sequestrata. Madre e figlio, in stato di arresto, sono stati condotti in questura e poi posti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.