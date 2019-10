Maestra aggredita, la Cisl: "Reprimere e rieducare al rispetto"

"Esprimiamo indignazione e preoccupazione per la notizia dell’ennesimo atto di intolleranza ai danni di un’insegnante; siamo vicini e solidali alla maestra di Mascalucia, ma ci appelliamo alle istituzioni perché non basta reprimere i comportamenti violenti attraverso la legge, ma occorre una nuova fase educativa e sociale a favore dei rappresentanti dello Stato, nella scuola, nella sanità e nelle forze dell’ordine, oggi più che mai oggetto di gesti inconsulti e violenti". Commentano così l’ultimo episodio di brutalità avvenuto ieri a Mascalucia contro una docente, Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, e Ferdinando Pagliarisi, segretario generale della Cisl Scuola etnea. "Senza voler enfatizzare troppo l’ultimo l’episodio e in attesa di chiarirne la dinamica – aggiungono – siamo preoccupati per l’escalation di violenza che stanno comunque subendo i docenti italiani e auspichiamo che vengano applicate nei confronti degli aggressori, oltre le norme previste dal legislatore per tutelare i pubblici ufficiali, come sono stati riconosciuti gli insegnanti delle scuole pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, dalla sentenza n. 15367/2014 della Corte di Cassazione. Ma accanto a ciò – concludono – riteniamo sia necessaria una nuova stagione educativa che rinnovi il rispetto sia nei confronti della figura dell’insegnante, sia verso tutte le altre figure degli altri servitori e rappresentanti dello Stato, dalle forze dell’ordine agli operatori sanitari, che con il loro lavoro svolgono funzioni e servizi fondamentali per la collettività".