Mafia, arrestato per omicidio il boss dei cursoti milanesi Rosario Pitarà

Su delega della Procura distrettuale antimafia di Catania, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del boss Rosario Pitarà, di 54 anni, per omicidio premeditato, con l'aggravante di avere agito per motivi futili e abietti e per avere favorito l'associazione mafia.

Le indagini, eseguite dalla squadra mobile di Catania, hanno fatto luce su un delitto commesso nel 1987 da Pitarà, al vertice della cosca dei Cursoti Milanesi, durante la sanguinosa faida maifosa di quegli anni a Catania.