Mafia, arriva condanna definitiva per esponenti dei Santapaola e del clan Nardo

I carabinieri di Palagonia e Scordia hanno tratto in arresto il palagonese Carmelo Terranova di anni 56 e lo scordiense Giovanni Antonio Fratullo di anni 56, entrambi già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica di Catania. Il provvedimento è conseguenziale all’attività investigativa svolta dai Carabinieri del ROS di Catania, in relazione alla militanza degli arrestati nelle fila della locale terminazione della famiglia mafiosa catanese Santapaola-Ercolano per Terranova ed al clan Nardo per Fratullo. In particolare gli arrestati sono stati condannati - in via definitiva - rispettivamente il Terranova ad anni 8 e mesi 4 di reclusione ed il Fratullo ad anni 9 di reclusione. Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Bicocca.