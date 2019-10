Mafia e droga, arrestato esponente dei Santapaola

La polizia lo scorso 19 ottobre, ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione disposto dall’Autorità Giudiziaria. In particolare, personale della squadra mobile – squadra “Catturandi” ha tratto in arresto il pregiudicato catanese Roberto Illuminato (del 1951), destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 16 ottobre 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – ufficio esecuzioni penali – dovendo espiare la pena di anni 5 e mesi 5 e giorni 22 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

L'uomo è stato rintracciato per strada in via Caduti del Lavoro, a seguito di mirati servizi predisposti dagli investigatori della squadra catturandi. Illuminato annovera una condanna per il delitto di partecipazione all’associazione di stampo mafioso “Santapaola”, in particolare quale militante nel “gruppo Picanello”, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, inflittagli nell’ambito dell’operazione “Orsa Maggiore”.