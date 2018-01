Mafia e supermercati, i punti vendita e i beni sequestrati a Guglielmino

Ecco l'elenco dei supermercati e dei beni, mobili e immobili, facenti capo all'imprenditore Michele Guglielmino. Definito dalla polizia come uomo vicino al clan Cappello-Bonaccorsi.

I supermercati e la panineria

Totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società “G.M. GRAN MANGIARE DI BRUNO SALVATORE & C. S.A.S.” (CF. 04231200876) di BRUNO Salvatore e GUGLIELMINO Michael Giuseppe (figlio del proposto), avente sede legale in Misterbianco (CT) via Sonnino s.n.c., consistente in 13 unità locali di cui 12 supermercati (a marchio G.M.) dislocati in Catania e provincia e, nello specifico: Misterbianco (CT) via Sonnino e via Galermo 215; Gravina di Catania (CT) via Don Bosco 36; Mascalucia (CT) via A. De Gasperi 58; Motta Sant’Anastasia (CT) via Verona 4; Catania via Zia Lisa 143, viale Mario Rapisardi 336, via Cesare Beccaria 37, via Curia 19, via Gorizia 34, viale M. Rapisardi 663 e via Lineri 6. 2.

Totalità dei beni aziendali dell’impresa individuale denominata “G.M. CARBURANTI DI GUGLIELMINO MICHAEL GIUSEPPE” (CF/P.IVA GGLMHL91M24C351A – 05041360875), con sede in Catania viale M. Rapisardi n. 396, di fatto attualmente inattiva; 3. Totalità delle quote ed intero patrimonio aziendale della società “G.M. SUPERMERCATI S.R.L.” (CF. 05352570872 ) di BRUNO Salvatore e GUGLIELMINO Michael Giuseppe, avente sede legale in Misterbianco via Sonnino s.n.c, di fatto attualmente inattiva.

I beni immobili

1. Appezzamento di terreno edificabile, costituto da cinque particelle contigue, sito nel territorio del Comune di San Pietro Clarenza (CT), di proprietà di GUGLIELMINO Michael Giuseppe; (figlio del proposto); 2. Fabbricato, Villino (Cat. A/7), sito nel Comune di Catania della consistenza di vani 4,5. 3

I beni mobili registrati

1. Autovettura Renault Clio; 2. Autovettura Opel Adam ; 3. Motoveicolo Honda SH3600; 4. Autovettura Smart For Two; 5. Motociclo BMW C600;