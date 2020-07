Mafia, interdittiva della prefettura Catania per 5 imprese

La prefettura di Catania ha recentemente adottato cinque informazioni antimafia interdittive anche nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei settori economici e di attività esposti a rischio di infiltrazione mafiosa. Un provvedimento è stato adottato nei confronti di una società attiva nella logistica e della distribuzione delle merci, con sede nel capoluogo, settore decisamente rilevante per l'economia locale. In particolare, dall'istruttoria compiuta dalle forze di polizia è emerso un quadro di elementi tali da connotare la vicinanza dell'impresa all'associazione per delinquere di stampo mafioso di "Cosa nostra" catanese. Sono stati, infatti, accertati rapporti intercorrenti tra un responsabile della societaà interdetta, peraltro condannato in quanto ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa nonchè di diverse ipotesi di intestazione fittizia di beni (con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso), e personaggi di assoluto rilievo nell'ambito della consorteria mafiosa riconducibile alla famiglia Santapaola-Ercolano. Inoltre sono state adottate altre tre informazioni antimafia interdittive a seguito di verifiche su iniziative commerciali ed economiche e su altre attività. Sono stati, quindi, destinatari di informazioni interdittive tre persone operanti alcuni nel commercio ed altri in diversi settori, in un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Ulteriore destinatario di un altro provvedimento interdittivo un gestore di giochi on line, settore anch'esso oggetto di particolare attenzione.

