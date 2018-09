Mafia, la Dia confisca oltre 2 milioni di beni a un esponente dei Santapaola-Ercolano

Dalle prime ore di questa mattina è in corso, da parte degli uomini della Dia di Catania la confisca di beni in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Catania - sezione misure di prevenzione - nei confronti di un elemento di vertice dell’organizzazione mafiosa Santapaola - Ercolano. Il patrimonio confiscato, del valore complessivamente stimato di oltre 2.000.000,00 euro, consiste in due società operanti nel settore dell’edilizia, due appartamenti, tre garage, un locale deposito ed un conto corrente.