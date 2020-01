Mafia, estorsioni e "truffa carosello Iva": i nomi degli arrestati

Estorsioni, ricostruzione dell'organico e delle dinamiche all'interno del clan Mazzei e anche una "frode carosello all'Iva" con l'emissione di false fatture per oltre 100 milioni di euro che avrebbero fruttato un utile di 8,8 milioni. E' quanto emerso dall'inchiesta 'Scirocco' di carabinieri e guardia di finanza di Catania, coordinati dalla Dda etnea, che hanno eseguito un'ordinanza cautelare per 23 indagati: 10 in carcere, cinque agli arresti domiciliari e otto misure interdittive

In carcere:

BURZOTTA Francesco, nato a Mazara del Vallo (TP) l’11.5.1960; GIANNONE Salvatore, nato a Caltanissetta il 10.3.1956; LEONARDI Sergio, nato a Catania il 7 febbraio 1978;

LO RE Luciano, nato a Catania il 16.6.1971; LO RE Pietro, nato a Catania il 25.5.1965; LORIA Claudio, nato a Catania il 3.12.1969; MINNELLA Sergio, nato a Catania il 14.12.1960; MUNZONE Carmelo, nato a Catania 17.06.1956; PRIVITERA Angelo, nato a Catania il giorno l’1.8.1964; PANTALENA Carmelo, nato a Catania il 23.2.1973, in atto detenuto nel carcere di Catania “Bicocca”;

Agli arresti domiciliari:

BARBARINO Eugenio, nato a Giarre (CT) il 28.8.1984; CALDARERA Alessandro Concetto, nato a Catania il 16 aprile 1969; LIZZOLI Alessandro, nato a Catania il giorno 11.2.1972; TOSCANO Bernardo, nato a Catania il 04.12.1968; PONTURO Massimiliano, nato a Catania il 27.6.1979;

Divieto temporaneo di esercitare imprese e gli uffici direttivi: