Maggio dei libri, gli appuntamenti di chiusura dell'edizione 2019

Si avvia alla conclusione il maggio dei Libri della città di Catania, edizione 2019. Un programma che è stato ricco di appuntamenti di ogni tipo e di incontri con la lettura e gli scrittori. Ecco gli ultimi appuntamenti previsti:

Giovedì 30 maggio

Ore 16.30 nel CCP Centro Culturale Polivalente Palazzo della Cultura - Via Vittorio Emanuele II, 125 “Lasciatemi camminare sulla brina” di Nunzia Maria Santisi, Algra editore

Ore 17 Mediateca Vincenzo Bellini - Via di A. di Sangiuliano, 307 "La luna di giorno. Poesie in lingua” di Antonella Palermo, Galatea Editrice e “Pinseri a lu ventu” di Nino Mignemi con Giusy Cantarella, Antonio Foti, Angelo Privitera, Anna Messina, Angela Sciacca, Gaetano Maugeri, Salvatore Massimino - Editrice Società Storica Catanese

Venerdì 31 maggio

Ore 16– Via Sant’Agata, 2 "Bad Panda” di Luca Bonisoli. Interventi di Rosaria Sardo e Rita Verdirame, Todaro editore Fondazione Verga

Ore 16.30 Auditorium Concetto Marchesi – Palazzo della Cultura -Via V.Emanuele, 121 "Un respiro di troppo” di Massimo Polimeni Interviene il giornalista Piero Maenza, Words Editing

Ore 17.00 Mediateca Vincenzo Bellini - Via A.di Sangiuliano 307 “Frantumi di calma apparente” di Clemente Cipresso con Valeria Barbagallo, Mariagrazia Minio di Ars Magistris l’Associazione Charm of Art, rappresentata da Santo Cicirò, il gruppo dei ragazzi di Sant’Egidio, i volontari di Telefono Azzurro, il Circolo Letterario Pennagramma di Mario Cuonsolo e la Comunità alloggio per anziani Bouganvillea di Viviana Prezzavento.

Ore 17.30 Biblioteca/Archivio della Città Metropolitana di Catania, Via Prefettura, 20 “Guerra & pace. La globalizzazione ha assorbito la guerra. Occorre ora capire cosa s'intende per guerra” di Corrado Fatuzzo. Interviene di MarioForgione, Algra editore

Ore 18.00 Mondadori Bookstore - Piazza Roma “Natural vagando” di Enza Arena – Flaccovio editore

Ore 18 Bastione degli Infetti - Via Torre del Vescovo “Prime nella vita comune - Impronte femminili nella specie umana” di Sara Morace, Dario Renzi, Martina Caselli, Micol Drago, Chiara Raineri, Sara Rodriguez. Conversazione con gli autori, e dibattito - Prospettiva edizioni

Biblioteche Riunite Civica e A.Ursino Recupero - Via Biblioteca, 13

Fino al 31/05/2019, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle13.00 sarà possibile visitare la mostra “Mondi e spazi globali:strumenti della geografia. Mappe, atlanti, manoscritti, opere rare e di pregio delle Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero”. Un percorso sarà dedicato all’eruzione del 1669 arricchito da una mostra fotografica sull’Etna.