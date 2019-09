Magmatica, il network mediterraneo delle idee

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre presso il Villaggio Turistico Europeo in viale Kennedy, 91 di Catania si terrà l'ottava edizione di "Magmatica", il campo di formazione identitario che vede protagoniste diverse comunità militanti del Sud Italia. Ogni anno si intensificano i rapporti tra le comunità indipendenti e i rappresentanti istituzionali della destra italiana. Durante la tre giorni sovranista momenti di aggregazione, sport, conferenze su temi d'attualità, approfondimenti storici, formazione culturale, al fine di continuare a fornire diversi spunti di riflessione e di lettura politica. Europa, Nazione, Federazione: questi i tre punti cardine di Magmatica 2019.

Apertura campo venerdì 6 settembre a partire dalle 11 con registrazione, check-in ed accoglienza. Alle ore 17.30 conferenza di apertura con idee, proposte e progetti dell'ottava edizione. Alle ore 18 conferenza dei "giovani europei" con esponenti della politica intellettuale-militante italiana ed europea, si prosegue alle 19 con un appuntamento di formazione su princìpi e valori che hanno mosso i popoli europei in compagnia del professore Adolfo Morganti. Sabato 7 settembre alle 11.30 si riparte con un approfondimento sull'impresa fiumana, nel centenario di un avvenimento eroico, ardito e fondamentalmente italiano, incontro con la presenza del sociologo ed accademico Nuccio Bovalino. Nel pomeriggio due appuntamenti strettamente attuali e politici: alle 16.30 incontro con Sindaci ed amministratori locali della provincia di Catania per capire come l'Italia possa ripartire dai comuni, sul palco ci saranno: Massimiliano Giammusso, Fabio Cantarella, Anastasio Carrà e Salvo Pogliese; a seguire incontro con due parlamentari, Carolina Varchi e Vito Comencini, che in compagnia del prof. Felice Giuffrè dibatteranno sul tema della Repubblica Presidenziale, proposta storicamente delle forze sovraniste che oggi si rivela più attuale che mai. Domenica 8 settembre si conclude con una tavola rotonda tra le comunità aderenti, discutendo di programmi ed iniziative da affrontare nel nuovo anno politico.

Il programma

Venerdì 6 settembre

Ore 17.30 apertura Magmatica 2019: le idee, i progetti, il programma dell'ottava edizione Ore 18.00 "Generazione Europa" lo spirito comune che anima i giovani identitari Modera: Angelo Capuano (giornalista) Intervengono: Simone Granata (Cervantes - Federazione) Alessandro Lipera (coordinatore Lega Giovani Sicilia Orientale) Paolo Licciardo (dirigente nazionale Gioventù Nazionale) Luigi Provini (coordinatore Diventerà Bellissima Giovani provincia di Catania) Jean-David Cattin (Les Identitaires) Ore 19.00 "Unitas - Libertas - Caritas": tre princìpi per riaffermare la civiltà europea Interviene Adolfo Morganti.

Sabato 7 settembre

Ore 11.30 "L'immaginario Fiumano": a cent'anni da un gesto eroico, ardito e italiano Modera: Alessandra Iacono Intervengono: Fernando Massimo Adonia (giornalista, saggista) Andrea Giuseppe Cerra (storico) Nuccio Bovalino (sociologo, accademico, curatore di "Il Poema di Fiume) Ore 16.30 "Locale, sovrana, identitaria": l'Italia riparte dai comuni Modera: Andrea Sessa (giornalista) Intervengono: Massimiliano Giammusso (sindaco di Gravina di Catania) Anastasio Carrà (sindaco di Motta Sant'Anastasia) Fabio Cantarella (assessore del comune di Catania) Salvo Pogliese (sindaco di Catania) Ore 17.30 "Un Presidente contro le élites antinazionali": può una riforma costituzionale cambiare l'Italia? Intervengono: Felice Giuffré (docente di diritto pubblico) Vito Comencini (deputato Lega) Carolina Varchi (deputato FDI).

Domenica 8 settembre

Tavola rotonda con le comunità aderenti

Le comunità di Federazione e Magmatica che aderiscono e promuovono: Cervantes Catania Tana Dei Lupi Vittoria Audaces Palermo Audaces Caltanissetta Oltre la Linea Messina Vento dello Stretto Isole Eolie NFP Reggio Calabria Identità Tradizionale Catanzaro Oltre Uomo Locri Progetto Enclave Bari Foro Sette Cinque Tre Roma Audere Semper Pescara Legio Subalpina Torino Lealtà Azione Milano.