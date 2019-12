Magnete sul contatore elettrico, denunciato il titolare di un bar

Agenti del commissariato di polizia di Caltagirone, con l’aiuto di tecnici dell’Enel, hanno avviato una serie di controlli presso esercizi pubblici per individuare quanti, tramite applicazione di un magnete sul contatore, ne rallentano i giri e, quindi, la registrazione dei consumi. Nello specifico, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato verificato il contatore di un bar nei pressi del centro storico. A seguito dell’ispezione, effettuata unitamente ai tecnici dell’Enel, è stato rinvenuto, adagiato sul misuratore di consumo, un magnete che ne rallentava l’operato. Per tale motivo il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla locale Autorità giudiziaria, in ordine al reato di truffa aggravata. In realtà, è la stessa società che distribuisce l’energia elettrica, che segnala gli esercizi sospetti, rilevando palesi difformità tra gli assorbimenti (comunque rilevati) e i consumi indicati dal contatore. Su queste basi, verranno intensificati i controlli tanto agli esercizi commerciali ritenuti sospetti, quanto alle abitazioni private presso le quali l’Enel rileverà anomalie di consumi.