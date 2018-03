Cura il tumore al seno da un guru, muore a 46 anni: la sua "lettera-testamento"

Radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer. Con questa cura 'prescritta' da un naturopata, è morta Maria, paziente catanese di 46 anni, affetta da una grave forma tumorale. Quella che sta circolando sul web è la lettera che prima di morire la donna ha inviato a Massimilano Beretta, oncologo del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) dell'Istituto nazionale tumori.

Una denuncia e testimonianza che fa luce su comportamenti imprudenti da parte di pazienti alla ricerca di cure miracolose. Nell’email spedita allo specialista friulano, Maria racconta la sua vicenda e ammette lo sbaglio nella cura che le è stato fatale.

Era l'autunno 2016: "Premetto che sono arrivata al Pronto soccorso in condizioni molto critiche - si racconta - perché avevo seguito i consigli di un naturopata che conoscevo da anni, ma che si è rivelato poi un lupo travestito da agnello, definizione sin troppo generosa per questo personaggio che praticava radioestesia, fiori di Bach, metodo Hamer e poi mi ha ridotta in fin di vita, dolorante, con problemi respiratori, debilitata e sottopeso di 10 chili. Sono precipitata da 42 a meno di 30 in qualche settimana". Nonostante l'intervento dei medici siciliani prima e di quelli del Cro poi, la paziente è deceduta alcuni mesi più tardi.

"La signora mi ha contattato via mail - racconta Berretta all'Adnkronos Salute - il mio nome le era stato fatto da una persona che avevo seguito. Le sue condizioni cliniche poi non le hanno permesso di venire al Cro. Purtroppo ha scelto di curare il cancro al seno seguendo un naturopata: la terapia era a base di fiori di Bach e il discusso metodo Hamer". "Questi - aggiunge l'oncologo - sono tutta una serie di trattamenti alternativi che non hanno alcun fondamento scientifico e la signora, come ha scritto nella mail, ha capito troppo tardi che questa persona 'era un lupo vestito d'agnello'. Alla fine è arrivata a pesare 30 chili".