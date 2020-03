Oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco per il maltempo

In provincia di Catania, da questa mattina, i vigili del fuoco hanno portato a termine 40 interventi di soccorso. Tra le varie situazione di emergenza, si segnalano persone bloccate in auto, pali e semafori pericolanti, infiltrazioni d'acqua in abitazioni, garage allagati, caduta intonaci di rivestimento degli edifici. Una decina di interventi di soccorso sono ancora in atto. Poco meno di 30 quelli ancora da espletare. Le chiamate sono state ricevute dalla città di Catania e dalle zone di Paternò, paesi etnei, e fascia costiera (Giarre, Riposto).

