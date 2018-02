Maltempo in arrivo, stato di preallerta arancione sulla provincia etnea

Per la serata di oggi, venerdì 9 febbraio, e la giornata di domani, sabato 10 febbraio 2018, la Protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo, con codice di rischio idrogeologico arancione. Secondo il Centro funzionale multirischio regionale si prevedono dunque fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. L'Amministrazione comunale raccomanda alla popolazione la necessaria prudenza e, in particolare, di evitare l'uso di mezzi a due ruote come moto, motocicli e biciclette.