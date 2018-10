Questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in varie zone della città, con 22 interventi messi in atto nei confronti di persone rimaste impantanate con l'auto ed in vari allagamenti o distacco di intonaci. Oltre a Catania, le squadre di soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono state impegnate a Mascalucia, Belpasso, Motta Sant'Anastasia, Calatabiano. Questa mattina sono già oltre dieci richieste di intervento, di cui 8 in corso per infiltrazioni d'acqua, intonaci pericolanti e ancora soccorsi a persone e ad animali.