Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco su Catania e provincia

La sala operativa dei vigili del fuoco di Catania è impegnata ad inviare squadre per allagamenti, soccorsi a persona ed incendi in queste ore di maltempo. Attualmente sono 12 le unità impegnate con 23 interventi espletati e 33 ancora in coda e da espletare. I comuni principalmente colpiti sono Acireale, Mascalucia, Pedara, Aci Sant'Antonio e Viagrande. Stamattina il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoci Catania è intervenuto per il recupero salvataggio di due persone rimaste bloccate all'interno delle loro auto in via Aldo Moro ad Aci S. Antonio. Intervento ad Acireale in vie Case Nuove per un incendio tetto causato probabilmente da un fulmine.