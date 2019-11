Maltempo, chiusa per precauzione la stazione di Militello

Precauzionalmente chiusa, da questo pomeriggio, la stazione di Militello, linea Catania-Caltagirone, in seguito ad alcune verifiche effettuate dopo il maltempo dei giorni scorsi. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) hanno messo in sicurezza una parte dell'edificio di stazione e sono al lavoro per permettere la riapertura dello scalo. Durante il periodo di chiusura, i viaggiatori possono utilizzare le stazioni adiacenti di Fildidonna e Mineo.