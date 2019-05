Maltempo, oltre 20 interventi dei vigili del fuoco per danni

Dalle 10 di questa mattina, sono stati espletati oltre 20 interventi di soccorso sul territorio della provincia di Catania per emergenze correlate alle avverse condizioni meteo. Si tratta per lo più di allagamenti di garage e cantinati, strade allagate, persone soccorse all'interno di auto in panne, distacco di intonaci dovuti ad infiltrazioni d'acqua. Una decina gli interventi di soccorso in corso. I comuni maggiormente interessati sono: Adrano, Mascalucia, Biancavilla e Catania, in particolare i quartieri del Villaggio S.Agata