Maltempo e danni, chiuso al pubblico il cimitero di Aci Castello

Il 5 gennaio scorso il comune di Aci Castello è stato interessato da forti raffiche di vento che hanno causato vari danni al cimitero comunale. In particolare, un cipresso di grandi dimensioni si è abbattuto schiantandosi sulle tombe a terra. Ieri il Sindaco di Aci Castello ha dovuto disporre la chiusura al pubblico del camposanto e l’interdizione agli operatori cimiteriali dell’area interessata, ove si è abbattuto il grosso albero. Inoltre, a seguito dell’ordinanza, l’accesso al colombario H e alle tombe a terra in concessione ai privati sarà permesso solo in casi eccezionali all’esclusiva presenza dei necrofori e comunque in assenza di possibilità di tumulazione in altro colombario. L’amministrazione comunale nell’ordinanza di chiusura sottolinea anche la necessità di attivare il monitoraggio delle piante presenti. Richiesto un sopralluogo in loco da parte dell’Osservatorio per le malattie delle Piante di Acireale. Gli operai sono già a lavoro per la messa in sicurezza.