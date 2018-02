Maltempo, emergenza neve in Sicilia: squadre Anas in azione

Anas comunica che per far fronte all'ondata di maltempo, il cui culmine è previsto per la serata e la notte di oggi, sono in corso le attività antineve sulle strade statali siciliane interessate dalla perturbazione. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dalla scorsa settimana, per le attività di prevenzione.

I mezzi attualmente sono impegnati lungo le strade statali 116 "Randazzo-Capo d'Orlando", 117 "Centrale Sicula", 120 "Dell'Etna e delle Madonie", 284 "Occidentale Etnea", 289 "Di Cesaro'".

I mezzi sgombraneve sono in azione o pronti a partire e tutti gli autisti ed operatori specializzati sono sul posto pronti ad intervenire. Sono inoltre operative, h24, le sale operative di Palermo e Catania, per il monitoraggio dell'evento e il coordinamento degli interventi.