Maltempo, nucleo sommozzatori mette in salvo una persona bloccata con il furgone

Nella tarda mattinata di ieri, poco prima di mezzogiorno, il nucleo sommozzatori del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Maletto sono intervenuti a Ramacca per soccorrere una persona in difficoltà con il proprio furgone per una parziale esondazione del fiume Dittaino a causa delle particolarmente avverse condizioni atmosferiche. La persona rimasta a bordo del furgone, bloccatosi sulla strada completamente invasa dall'acqua del fiume, è stata raggiunta e tratta in salvo.

