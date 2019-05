Maltempo, forte pioggia su Catania e provincia: allagamenti e disagi

Continua il maltempo a Catania. Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla provincia etnea in mattinata, anche nelle prime ore del pomeriggio, forti piogge hanno provocato disagi e allagamenti. Strade come fiumi in piena in corso Italia, al viale XX Settembre. Registrata anche una forte grandinata. A causa delle basse temperature è tornata anche la neve sull'Etna, a quota 1700-1900m, decisamente inusuale per il periodo.

Le precipitazioni si attenueranno soltanto verso sera. Per la giornata di domani, venerdì 17 maggio, sono previsti miglioramenti: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Nessuna allerta meteo lanciata dalla Protezione civile.