Piove dentro l'Istituto scolastico “Diaz-Manzoni” di via Basile. L’acqua filtra dal soffitto e il risultato è l'allagamento di alcune aule. A denunciare quanto accaduto oggi- ma segnalato già da tempo - è una mamma, rappresentante della classe 2A. Secchi posizionati al centro dell'aula come si vede dalle foto inviate dalla lettrice che spiega: " E' un problema che persiste da tempo, ci hanno detto che sono state fatte diverse richieste documentabili di intervento al comune di Catania che però non ha mai dato risposta ne' ha mandato qualcuno per fare sopralluoghi".

Come si vede dalle immagini, si tratta di una perdita d’acqua corrispondente al neon per l’illuminazione e, quindi, tutti i fili elettrici circostanti sono bagnati. "Potrebbe verificarsi un corto circuito grave e volendo essere catastrofici anche svilupparsi un incendio - denuncia la rappresentante di classe - ovviamente tralasciando il crollo del soffitto perché i pannelli di cartongesso sono completamente zuppi. Vi chiedo cortesemente di aiutarci a rendere nota la situazione alla quale noi mamme vorremmo porre rimedio, e ci adopereremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per farlo! È vero che ormai l’anno scolastico sta per finire ed è proprio perché si va ( forse) incontro all’estate che è ora di iniziare i lavori senza bisogno di chiudere la scuola per farlo! Vi ringrazio per avere accolto il mio sfogo".