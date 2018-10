Ondata di maltempo su Catania, spazzatura trasportata dalla pioggia

Un forte pioggia si è abbattuta, nel primo pomeriggio di oggi, su Catania. Strade allagate, automobilisti bloccati lungo le strade diventate fiumi in piena e, come se non bastasse, si aggiunge il problema dei rifiuti trasportati dall'acqua piovana