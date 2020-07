Strade allagate e alberi caduti, 8 squadre di vigili del fuoco in azione

Un violento temporale si è abbattuto su Catania e provincia, accompagnato da un forte vento. I vigili del fuoco sono impegnati in interventi di soccorso per alberi caduti su strada e su auto e per cornicioni pericolanti. Sono otto le squadre e due le autoscale impegnate nelle zone più colpite nei comuni di Adrano, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Catania, Mascalucia, Gravina, e Aci Sant'Antonio. Sono 35 gli interventi ancora in attesa di essere eseguiti.

