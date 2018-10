Maltempo, tutte le squadre dei vigili del fuoco intervengono a Catania

Sono state circa 40 le richieste di intervento arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Catania. Il comando provinciale ha utilizzato tutte le sue squadre risolvendo 20 richieste, mentre 15 sono ancora in corso d'opera.

Tra queste, come spiegano i pompieri, sono state molte le richieste di soccorso a persone per automobili in panne, in diverse zone della città : Piano Tavola, villaggio Santa Maria Goretti, Mascai. Sono stati necessari interventi anche in via Domenico Tempio per una strada dissestata, e a Scordia dove si è verificata una frana su strada.