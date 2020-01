Forti raffiche di vento nella notte: alberi divelti e tetti scoperchiati

Tetti scoperchiati, alberi sradicati e numerose chiamate ai vigili del fuoco. E' il bilancio dopo una notte di forte vento abbattutosi sulla provincia etnea.

A Catania, alberi divelti in piazza Cavour e lungo la Circonvallazione, all'altezza del rifornimento Esso. A Paternò, in via Feltre, un tetto è stato scoperchiato ed è volato ad oltre 20 metri di distanza. Sempre a Paternò, in via Giovanni Verga, un palo della luce è caduto al centro della carreggiata.

Disagi anche per l'aeroporto. Alcuni voli in arrivo all’aeroporto di Catania sono stati dirottati a Palermo: otto voli in arrivo sono stati dirottati all'aeroporto di Punta Raisi, si tratta di quelli provenienti da Napoli, Cagliari, Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Ancona, Marsiglia e Roma. I voli Ryanair FR 01087 delle 21:40 proveniente da Bologna e Alitalia AZ 01759 delle 21:50 proveniente da Roma Fiumicino sono stati dirottati a Lamezia Terme.

Le forti raffiche di vento continueranno per le prossime ore, come da bollettino emesso dalla protezione Civile che prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-orientali e mareggiate lungo le coste esposte.

In aggiornamento