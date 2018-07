Maltempo, forte vento e temporali in arrivo: temperature in calo

Previsto un temporaneo rinforzo di venti di Libeccio nelle prime ore di questa mattina. I venti spireranno tesi da sud-ovest con raffiche anche forti (forza 7) specie a nord dell'arcipelago. Il libeccio sarà repentinamente sostituito dal ponente-maestro in mattinata mentre il moto ondoso sarà mosso. In serata arriveranno piovaschi che si manifesteranno fino alle prime ore del mattino di martedì. Entro questa sera, inoltre, è previsto un calo termico quantificato in circa 10 gradi.