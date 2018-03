Zafferana, 45enne va in comunità dopo 16 anni di maltrattamenti

I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato un 45enne per maltrattamenti in famiglia, commessi nel capoluogo etneo dal lontano anno 1999 fino al 2015. L'uomo dovrà scontare una pena equivalente ad 8 mesi di reclusione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare in una comunità terapeutica protetta della provincia etnea.