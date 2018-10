Dal divieto di avvicinamento ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia

Altro intervento delle volanti della polizia in tema di violenza in ambito familiare, nella notte del 14 ottobre. Ordinanza di sostituzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Di fatto, i poliziotti hanno eseguito un arresto nei confronti di L.S.A.: il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania ha aggravato la misura alla quale l’uomo era sottoposto, perché responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali.