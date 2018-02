Maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi, arrestato un 51enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale del commissariato centrale, ha tratto in arresto Angelo Natale Romano nato a Catania nel 1966, agli arresti domiciliari per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, in esecuzione dell’ordinanza che dispone la custodia in carcere, emessa dal Giudice monocratico Valenti.

L’arresto trae origine dall’informativa di reato redatta dal commissariato centrale in occasione dell’arresto per evasione operato il 29 gennaio, quando, nel corso di un controllo domiciliare, Romano era risultato assente. Ultimate le formalità di rito Romano è stato rinchiuso nella casa circondariale piazza Lanza.