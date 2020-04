Maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e rapina: un arresto della polizia

Ieri gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno arrestato il pregiudicato P.S., responsabile dei reati di di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e rapina. La notizia delle sofferenze patite dalla ex compagna dell’arrestato sono state acquisite grazie all’iniziativa investigativa degli agenti della sezione investigativa del commissariato che, grazie a mirati accertamenti, sono riusciti ad accertare come il P.S. fosse l’autore dei reati emersi nel corso delle indagini. La donna, quindi, è stata invitata in Commissariato per sporgere denuncia e, superati lo stato di forte disagio, l’imbarazzo e la paura della donna, i poliziotti hanno ricostruito la storia di maltrattamenti e vessazioni alle quali l’ex compagno l’ha sottoposta sin dal 2017, quando hanno avuto inizio episodi di percosse, di minacce, di umiliazioni e di gravi insulti. A seguito di ciò, la vittima, insieme al figlio minore, aveva deciso d’interrompere la convivenza, ritornando a casa dei propri genitori. Ma l’aguzzino non ha cessato dalla sua condotta. Lo scorso mese di marzo, infatti, venuto a conoscenza di un presunto rapporto sentimentale intrattenuto dall’ex compagna, ha ricominciato con le violenze, le offese ripetute e le minacce. Inoltre, sono emersi gli elementi per contestare all’arrestato il delitto di sequestro di persona, allorquando la vittima venne percossa, immobilizzata e rapinata del proprio telefono cellulare. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. "Oltre l’intervento repressivo, efficacemente portato a termine dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina, riamane permanentemente allertato l’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura che da sempre si occupa dei casi di violenza di genere, sui minori e di stalking. Infatti, in questo periodo di emergenza sanitaria che costringe tutti a rimanere in casa, sono molti i nuclei familiari, spesso con pregresse problematiche, in cui la convivenza forzata porta a esacerbare gli animi, suscitando reazioni emotivamente forti, se non addirittura violente. Per tale motivo, gli operatori dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili continuano a operare anche mediante audizioni telefoniche delle vittime di violenza di genere che, previa autorizzazione, vengono registrate per gli usi previsti dalla legge", si legge nella nota della polizia.

