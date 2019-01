Botte e minacce alla moglie anche durante la gravidanza: arrestato 50enne

Il commissariato Borgo Ognina, a seguito di indagini affidate dalla Procura della Repubblica di Catania, ha arrestato un cittadino mauriziano di 50 anni, resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia. L’uomo ha inflitto continue violenze fisiche nei confronti della moglie, colpendola con spinte tali da farla cadere, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci, nonché stringendole le mani al collo e gettandole contro oggetti di vario tipo. Tutto questo, alla presenza della figlia minore e durante lo stato di gravidanza della vittima.

Tra i vari episodi di violenza avvenuti durante la gravidanza della povera donna, se ne possono menzionare alcuni di notevole crudeltà. Un giorno il delinquente, l’ha afferrata per un braccio trascinandola per casa, al fine di infliggerle una punizione, solo perché, la donna aveva dimenticato di comprare per lui una bottiglia di whisky.

In un altro episodio di violenza, dopo avere aggredito fisicamente la moglie, afferrandola per il collo, la figlia minore è intervenuta in sua difesa. Le due donne sono state minacciate di morte, anche in presenza dei poliziotti, intervenuti dopo una delle tante aggressioni.