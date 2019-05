Calci alla madre e maltrattamenti per la sorella, arrestato 28enne

Dal 2016 ad oggi, hanno subito minacce e aggressioni. Vittime i genitori e la sorella di C.M., di anni 28, arrestato dai carabinieri di San Giovanni La Punta per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.

Il giovane, poco avvezzo a trovarsi una occupazione e schiavo della droga, tenendo un atteggiamento aggressivo, minaccioso e prevaricante nei confronti delle due donne, le minacciava con cadenza giornaliera promettendo loro del male fisico, distruggendo abitualmente gli arredi, al solo fine di costringerle a consegnargli delle somme di denaro utili all’acquisto della sostanze stupefacenti e al soddisfacimento delle proprie esigenze personali. Minacce estese anche al padre, separato già da qualche anno dalla madre, costretto dalle testuali minacce "ah, non me li dai? Ora ci penso io! Ora inizio a sfasciare tutte cose!" a dargli giornalmente 60 euro.