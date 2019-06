Mamma e figlia 12enne fanno shopping, ma senza pagare

Erano entrate in un punto vendita di una nota catena di negozi, madre e figlia, come se si fosse trattato di normale shopping, ma così non era. Infatti, grazie al pronto intervento della polizia, allertata dal personale della sicurezza interna del negozio che ha assistito al “movimento”, è stata indagata in stato di libertà una donna abitante a Catania, per il reato di furto aggravato. Resta il fatto che la donna, per compiere il misfatto, si sia servita della figlia dodicenne che, dimostrando già abilità e destrezza, ha privato del dispositivo antitaccheggio uno zainetto che ha poi indossato come se fosse da sempre stato suo. Gli uomini delle Volanti, dopo essere giunti sul luogo del furto, hanno prelevato il duo e lo hanno condotto in Questura, dove hanno provveduto alla denuncia della “signora” che, per la cronaca, si è dimostrata già munita di un avvocato penalista di fiducia.