Piana di Catania, manca l'acqua negli invasi: protestano gli agricoltori

Manca l'acqua per irrigare gli agrumeti della Piana di Catania. "La crisi è causata dai frequenti guasti alla rete di distribuzione del Consorzio irriguo, che lascia a secco circa 14 mila dei 17 mila ettari serviti". Nonostante i bacini siano pieni, affermano, restano vuote le vasche di accumulo di quota 56, quota 102,50 e quota 150 da cui dovrebbe partire l'acqua per irrigare le campagne della Piana. L'unica zona dove, per il momento, l'acqua non manca è quella che si trova a quota 100, in contrada Ponte Barca. Per Fabio Bizzini, direttore generale del Consorzio Sicilia Orientale "l'osservatorio distrettuale ha individuato nella Piana di Catania un'area di pre-calamità naturale". Bizzini spiega che la diga Pozzillo ha una capacità ridotta del 50 per cento rispetto allo scorso anno mentre la diga Don Sturzo "è sostanzialmente vuota".